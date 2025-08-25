A tres años del crimen del gendarme Elorrieta: condenaron al hijo a cadena perpetua

Gustavo Elorrieta era gendarme y tenía 42 años cuando el 10 de julio del 2022 le inyectaron ketamina para dormirlo, le pagaron cuatro mazazos en la cabeza para asesinarlo y luego lo arrojaron a un aljibe ubicado en un descampado en el camino hacia el Cementerio de Roldán. Allí la Policía encontró su cuerpo 15 días después de que su familia hiciera la denuncia de su desaparición. A tres años del crimen que sacudió al país, hay condenas y una posible fecha de inicio de juicio.

‘‘A tres años de lo sucedido la novedad más importante es que Alex Elorrieta (hijo de la víctima) fue condenado por el juzgado de menores a cadena perpetua por el homicidio del padre con todos los agravantes que se habían solicitado’’, sentenció Florencia Delgado, la abogada querellante de la causa en diálogo exclusivo con El Roldanense.

‘‘Otro de los datos importante que se desprende es que a raíz de diferentes circunstancias entre ellas la pericia bancaria, como así también el cambio de abogados defensores, se estipuló una prorroga de la prisión preventiva extraordinaria (ya pasados los tres años) para los imputados en el caso hasta el próximo 3 de septiembre, donde habrá audiencia preliminar, y seguramente a la brevedad se fijará la fecha del juicio que posiblemente será entre octubre y diciembre del corriente año’’, detalló la letrada.

El caso tiene a otras cuatro personas detenidas imputadas como partícipes del homicidio: Mercedes E. F (esposa), Mario F. (amigo de Mercedes y Alex), Alex Galarza, amigo de los imputados, y Luciano R. a quienes según indicó Delgado también se le solicitará cadena perpetua al igual que al hijo de la víctima.