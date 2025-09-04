Caso Elorrieta: pedirán prisión perpetua para todos los acusados por el crimen del gendarme en Roldán

El pasado miércoles 3 de septiembre de 2025 se desarrolló la audiencia preliminar en la causa por el homicidio de Gustavo Elorrieta, gendarme asesinado en Roldán en julio de 2022.

En la instancia, los acusados Mercedes E.F. (50), Mario F. (29) y A.G. (21) fueron señalados como coautores del hecho bajo la calificación de homicidio doloso cuádruplemente calificado por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de más de dos personas y por codicia.

El fiscal Adrián Spelta solicitó la aceptación del requerimiento acusatorio en el que pide prisión perpetua para los tres imputados. El juez de Primera Instancia, Aldo Bilbao Benítez, resolvió admitir la acusación fiscal y dio por ofrecidas las pruebas que se rendirán durante el juicio.

Según la investigación, entre el 10 y el 12 de julio de 2022, en una vivienda de calle Larrea al 1200 de Roldán, los acusados habrían actuado en conjunto para acabar con la vida de Elorrieta. Previamente lo inmovilizaron con una sustancia anestésica y luego le provocaron múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron la muerte en el lugar. Posteriormente cubrieron el cuerpo, lo ataron y lo colocaron en el baúl del auto de la víctima.

El plan continuó con el traslado del cadáver hacia un monte ubicado en el cruce de Camino Dorrego y Camino de los Gauchos, donde lo arrojaron a un aljibe seco y lo cubrieron con tierra y ramas. En paralelo, los imputados se dedicaron a eliminar evidencia, incluso arrojando objetos en distintos puntos de Rosario y Roldán.

La pesquisa también determinó que, tras el crimen, los acusados buscaron obtener beneficios económicos mediante extracciones bancarias de las cuentas de la víctima, la contratación de préstamos y hasta compras digitales utilizando su identidad.

El hecho ocurrió en el contexto de una relación de pareja entre Elorrieta y Mercedes F.E. La acusada, al enterarse de la decisión de la víctima de finalizar el vínculo, habría comenzado a planificar el homicidio con la colaboración de su hijo y de amigos cercanos.

La audiencia preliminar dejó en claro que el juicio avanzará con la solicitud de la pena de prisión perpetua para todos los imputados, mientras la comunidad de Roldán sigue de cerca el desenlace de un caso que conmocionó a la región.