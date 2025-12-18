Desde este sábado Navidad se celebra en Roldán con ferias, shows y Papá Noel

Con motivo de las celebraciones de Navidad 2025, la Municipalidad de Roldán invita a disfrutar de una propuesta especial pensada para toda la familia: “Papá Noel llega a Roldán”, un conjunto de actividades que combina feria, espectáculos en vivo y la visita del mágico amigo navideño más esperado por los más chicos.

Las actividades se desarrollarán durante cuatro jornadas consecutivas, en distintos puntos de la ciudad, con entrada libre y gratuita. En todas se podrá disfrutar de la feria de artesanos y emprendedores, quienes ofrecerán productos pensados especialmente para estas fiestas, la presencia de Papá Noel y diferentes propuestas musicales en vivo.

Cronograma:

– Sábado 20 de diciembre, de 20 a 00 h, en la Plaza de los Eucaliptus (Tierra de Sueños III), con la presentación del Ensamble Municipal Taki Wasi, que interpretarán un repertorio especial de villancicos navideños.

– Domingo 21 de diciembre, de 18 a 22 h, en el Paseo de Ferias, con el show musical de “A la Deriva”.

– Lunes 22 de diciembre, de 18 a 22 h, en el Paseo del Bicentenario (Monitoreo), el espectáculo estará a cargo del Instituto Ciudad de la Música.

– Martes 23 de diciembre, de 20 a 00 h, en el paseo López, con la presentación del Ensamble Municipal Taki Wasi