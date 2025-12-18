El acusado por el hecho ocurrido en Tilcara y Ruta 9 recuperó la libertad y enfrenta una causa por abuso sexual simple

El pasado martes alrededor de las 11 horas un hombre abusó de una mujer en la vía pública, en la intersección de la Ruta A012 y calle Tilcara, gracias a la activación del protocolo de seguridad lo aprendieron en Funes. Este viernes la Justicia determinó que recupere la libertad aunque le impuso una causa por abuso sexual simple (tocamiento).

Según pudo conocer El Roldanense en diálogo con Fiscalía: ‘‘La víctima del hecho relata en su testimonio que iba caminando y sintió un fuerte tocamiento en un glúteo por parte de un hombre que se trasladaba en una bicicleta roja’’.

Luego tras la denuncia recibida a través del sistema 911, personal policial que realizaba patrullajes preventivos acudió rápidamente al lugar, asistió a la víctima, y tras analizar las cámaras de monitoreo lograron detener al acusado en zona de la intersección de las calles Elorza y San José, en la vecina localidad de Funes.

Tras corroborar los acontecimientos, se identificado al acusado como I.R., de 32 años, quien no tiene antecedentes y por lo sucedido se le formó causa por abuso sexual simple y recuperó la libertad quedando a disposición de la Fiscalía.