En venta en Roldán: dos viviendas sobre un mismo lote, ideal inversores

Oportunidad en el corazón de Roldán – Ideal Inversores

Propiedad ubicada en pleno casco céntrico de Roldán, con excelente acceso y entorno consolidado.

Se compone de dos viviendas en un mismo lote de 249 m²:

✨ Casa 1 (frente):

✔ 54,51 m² cubiertos

✔ 2 dormitorios

✔ Cocina independiente

✔ Living comedor

✔ Hall de ingreso

✔ Baño completo

✔ Construcción tradicional, con una parte en construcción en seco (liviana) cubierta en ladrillos.

✨ Casa 2:

✔ 46,46 m² cubiertos

✔ 1 dormitorio

✔ Cocina comedor integrada

✔ Baño

✔ Patio

✔ Construcción tradicional de ladrillos portantes y losa.

📌 Detalles destacados:

• Viviendas de aprox. 30 años de antigüedad en buen estado de conservación

• Pisos cerámicos, techos de madera y losa

• Buena distribución y funcionalidad

• Ubicación estratégica en zona céntrica

• Gran potencial para renta o inversión

💡 Una opción única en Roldán: vivienda + renta, todo en una misma propiedad.

⸻

📍 Sofía Cicchitti Inmobiliaria – Mat. 0582

📞 Tel.: 3413241280