En venta en Roldán: dos viviendas sobre un mismo lote, ideal inversores
Precio y características de la propiedad, en la nota
Oportunidad en el corazón de Roldán – Ideal Inversores
Propiedad ubicada en pleno casco céntrico de Roldán, con excelente acceso y entorno consolidado.
Se compone de dos viviendas en un mismo lote de 249 m²:
✨ Casa 1 (frente):
✔ 54,51 m² cubiertos
✔ 2 dormitorios
✔ Cocina independiente
✔ Living comedor
✔ Hall de ingreso
✔ Baño completo
✔ Construcción tradicional, con una parte en construcción en seco (liviana) cubierta en ladrillos.
✨ Casa 2:
✔ 46,46 m² cubiertos
✔ 1 dormitorio
✔ Cocina comedor integrada
✔ Baño
✔ Patio
✔ Construcción tradicional de ladrillos portantes y losa.
📌 Detalles destacados:
• Viviendas de aprox. 30 años de antigüedad en buen estado de conservación
• Pisos cerámicos, techos de madera y losa
• Buena distribución y funcionalidad
• Ubicación estratégica en zona céntrica
• Gran potencial para renta o inversión
💡 Una opción única en Roldán: vivienda + renta, todo en una misma propiedad.
⸻
📍 Sofía Cicchitti Inmobiliaria – Mat. 0582
📞 Tel.: 3413241280