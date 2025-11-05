Parque Industrial: Mateo y Pedretti piden que se ejecuten obras por mas de $74M que Provincia entregó al Municipio

En la sesión de este martes, los concejales Mariano Mateo y José María Pedretti, del bloque Somos Roldán, presentaron un proyecto de decreto instando al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar de manera urgente las obras previstas en el Parque Industrial Roldán.

El pedido surge a raíz del aporte no reintegrable de $74.308.469,10 que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe entregó a la Municipalidad de Roldán el pasado 20 de mayo de 2025, destinado a financiar la pavimentación de una arteria principal.

A casi seis meses de haber recibido los fondos, las obras no fueron iniciadas ni el subsidio fue rendido, lo que según los ediles, constituye una situación administrativa irregular que requiere una respuesta inmediata del Ejecutivo.

“El Parque Industrial es un espacio clave para el desarrollo productivo de Roldán. No podemos permitir que recursos provinciales de esta magnitud queden sin ejecutar mientras las empresas esperan mejoras en infraestructura”, expresó el concejal Mariano Mateo.

Por su parte, José María Pedretti remarcó: “Pedimos transparencia y eficiencia. Estos fondos deben transformarse en obras concretas que impulsen el crecimiento local y acompañen al sector privado”.

El proyecto, ingresado al Concejo Municipal el 3 de noviembre de 2025, también solicita al Ejecutivo la remisión del expediente administrativo completo vinculado al aporte provincial, a fin de garantizar el control institucional y la rendición de cuentas correspondiente.