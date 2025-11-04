Newbery, una obra clave para conectividad de Roldán con Rosario, a un paso de terminarse

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, recorrió la semana pasada la obra de transformación de la avenida Jorge Newbery en Rosario, arteria que conecta a la ciudad con el Aeropuerto, y las ciudades de Funes y Roldán. La inversión provincial asciende a 59 mil millones de pesos.

Durante la recorrida, Enrico afirmó que “esta es una de las obras más importantes y emblemáticas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en Rosario. Actualmente la obra está en un punto importante, que es el Arroyo Ludueña. Estos trabajos de duplicación de la calzada de la avenida Newbery implicó hacer un nuevo puente al que ya existía”.

En ese sentido, el ministro santafesino explicó que los trabajos del nuevo puente “son un punto importante y se trabajó con mucho esfuerzo porque esta zona se inundó siete veces desde el inicio de obra. Actualmente ya está llegando a su fin la descarga del emisario. La avenida Jorge Newbery lleva un gran emisario para juntar el agua de lluvia y conducirla hacia el arroyo Ludueña”.

“La obra ya superó un 71 % de avance de construcción. Antes del fin de año vamos a poder habilitar la circulación sobre la avenida, aunque no esté terminada por completo la obra. Van a quedar detalles que son importantes, pero que no hacen a la estructura de la avenida, como la ciclovía y la protección del arroyo Ludueña. Entre febrero y marzo estimamos que vamos a inaugurar la obra completa”, concluyó Enrico.

Detalles de los trabajos que se realizan

Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, precisó que “el emisario que se hizo para desaguar la ciudad de Rosario fue un 30 % del valor de toda la obra. Ahora estamos haciendo el disipador de energía porque cuando llueve mucho, viene con mucha energía el agua por el emisario y hay que disipar esa fuerza. También estamos trabajando en la protección del fondo, que se hace con una georred completa, y de los laterales del Arroyo Ludueña, que se va a hacer en hormigón. Es un trabajo importantísimo”.

Actualmente, se llevan adelante los trabajos de la mano hacia el aeropuerto – emisario, en la cual solo resta terminar el tramo de 1.80 metros de diámetro, zona de obra, cerca de la curva; la mano hacia el aeropuerto, a medida que avanza la ejecución del emisario, se construye la doble calzada sobre el ducto terminado (capas especiales y capas de hormigón). También se está duplicando la calzada desde el Ludueña hacia el este, hasta empalmar con la etapa 1 en calle Rodríguez del Solar, trabajos de capas especiales y hormigón. En distintos tramos de la obra se lleva a cabo la iluminación, veredas, cordones, ciclovía e ingresos vehiculares.

Entre las tareas ya finalizadas está el emisario, completo los tramos de 2.00 metros de diámetro hacia los más anchos; la mano hacia Rosario, duplicación completa (desde la rotonda hasta el puente); y el puente finalizado, resta realizar un estudio para asegurar la transitabilidad y así habilitarlo.