CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIACION CLUB DE CAZA Y PESCA CAZADORES UNIDOS

ASOCIACION CLUB DE CAZA Y PESCA CAZADORES UNIDOS

BVD SAN MARTIN ESQUINA MITRE-ROLDAN SANTA FE

Roldan, 5 de noviembre de 2025

Señor/a Asociado

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Atento a lo dispuesto por nuestros Estatutos, tenemos el agrado de invitar a Ud. A la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de noviembre de 2025 a las 19.30Hs, en nuestro local sito en calle Bvd San Martin, esquina Mitre-Roldan Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de un asociado para presidir la Asamblea.

2. Nombramiento de dos asociados para firmar conjuntamente con el presidente y Secretario el acta de la presente Asamblea.

3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

4. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre 2024.

5. Renovación parcial de la Comisión Directiva en los siguientes cargos:

Un Presidente por dos años en reemplazo del señor Jorge Tomassoni por finalización de mandato.

Un Vicepresidente por un año en reemplazo del señor Leandro Luna por finalización de mandato.

Un Secretario por dos años en reemplazo del señor Pablo Gonzalez por finalización de mandato.

Un Prosecretario por un año en reemplazo del señor Alexis Santiago Diaz por finalización de mandato.

Un Tesorero por dos años en reemplazo del señor Juan Ramo Alamara por finalización de mandato.

Un Protesorero por un año en reemplazo del señor Edgardo Cutini por finalización de mandato.

Un 1º Vocal Titular por dos años en reemplazo del señor Guillermo Ippolito por finalización de mandato.

Un 2º Vocal Titular por dos años en reemplazo del señor Rubén Angeli por finalización de mandato

Un 3º Vocal Titular por dos años en reemplazo del señor Juan Domingo Muñez por finalización de mandato.

Un 4º Vocal Titular por un año en reemplazo del señor Juan Pablo Girardi por finalización de mandato.

Un 5º Vocal Titular por un año en reemplazo del señor Franco Di Pietro por finalización de mandato.

Un 6º Vocal Titular por un año en reemplazo del señor Lucas Molina por finalización de mandato.

Un 1º Vocal Suplente por un año en reemplazo del señor Edgardo Schwank por finalización de mandato.

Un 2º Vocal Suplente por un año en reemplazo del señor Omar Panzavolta por finalización de mandato.

Un 3º Vocal Suplente por un año en reemplazo del señor Jose Luis Machado por finalización de mandato.

Un 4º Vocal Suplente por un año en reemplazo del señor Hector Caillet Bois por finalización de mandato.

Un Sindico Titular por un año en reemplazo del señor German Monti por finalización de mandato.

Un Sindico Suplente por un año en reemplazo del señor Leandro Dreus por finalización de mandato.

Un Revisor de cuentas titular por un año.

Un Revisor ce cuentas suplente por un año.

De nuestros Estatutos (art 30). Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias podrán sesionar en primera convocatoria con la mitad mas uno de los socios activos mayores de edad y al día con tesorería y en segunda convocatoria con 30 minutos después de la fijada, con el numero de socios presentes adoptando sus resoluciones por mayoría absoluta de los asociados presentes.