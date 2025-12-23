Roldán: cómo funcionarán el transporte, la recolección de residuos y el sistema de salud en Navidad

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados el edificio municipal y los centros de gestión municipal. Durante esas jornadas, el servicio de transporte urbano funcionará hasta las 14 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá servicio.

En cuanto a la recolección de residuos, los días 24 y 31 de diciembre el servicio se prestará con normalidad. En cambio, los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección, por lo que se solicita a los vecinos y vecinas conservar los residuos dentro de sus domicilios hasta la reanudación del servicio.

Respecto al sistema de salud, los centros de salud de Villa Flores y Beaudrix no brindarán atención los días 24 y 25 de diciembre ni el 31 de diciembre y 1 de enero. No obstante, se garantizarán guardias médicas en el SAMCO y en el Centro de Salud de Tierra de Sueños III durante todas las jornadas.

El servicio de seguridad funcionará con normalidad durante todos los días, mientras que el área de Servicios Públicos trabajará con guardias mínimas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, a fin de asegurar la prestación de los servicios esenciales.