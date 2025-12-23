El casamiento de la hermana de Messi que se había armado en Roldán con Claudia Villafañe de wedding planner

«Suspendido», esa fue la escueta respuesta que dio una alta fuente de Seguridad de Roldán al ser consultado por El Roldanense sobre la posible realización de la boda de Maria Sol Messi en Roldán. Fue pasado el mediodía de este lunes, minutos después de que la hermana del campeón del mundo sufriera un accidente de tránsito que la obligó a suspender todo sobre la marcha.

Varios medios habían publicado que la boda se haría en Funes pero no, el lugar elegido era el campo de polo La Ilusión, ubicado en Roldán. Todo se armó con hermetismo y recién trascendió este lunes ante la suspensión del evento.

La organización integral del evento, según trascendió, iba a estar a cargo de una personalidad de lujo: Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Armando Maradona y convocada como weddding planner en bodas de famosos como Nicolás Tagliafico, el Pollo Álvarez y Paulo Dybala con Oriana Sabatini.

Se esperaba que Lionel Messi y su círculo cercano estuvieran presentes en el casamiento, pensado como una fiesta íntima, de perfil bajo y escaso ruido mediático. Sin embargo, tras el accidente sufrido por María Sol, los planes debieron modificarse y se pospusieron, sin fecha confirmada aún.