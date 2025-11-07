Más de 50 bodegas, música y free wine toda la noche: se viene el Festival de Vinos – Summer Edition en Estancia Damfield

Estancia Damfield

, junto a la reconocida vinoteca El Arlequín de Funes, presentan una nueva edición del Festival de Vinos – Summer Edition, el evento ideal para despedir el año con amigos, música y free wine toda la noche.

La cita será el viernes 5 de diciembre, de 20:00 a 02:00 hs, en el inigualable entorno natural de Estancia Damfield. Esta edición promete superar todas las expectativas, con la participación de más de 50 bodegas, que ofrecerán degustaciones ilimitadas en una experiencia única.

La entrada es todo incluido e invita a disfrutar de una propuesta completa:

🥂 Copa de regalo

🍷 Free wine toda la noche

🥪 Ciabatta de vacío

🍺 Cerveza y aperitivos

🎶 DJ y banda en vivo

✨ Y muchas sorpresas más

Además, se ofrecen espacios exclusivos dentro del evento, ideales para despedidas empresariales o celebraciones de cumpleaños, combinando distensión, buen vino y un entorno pensado para disfrutar.

Las entradas ya están disponibles online www.evento-simple.com

📍 Lugar: Estancia Damfield

📅 Fecha: Viernes 5 de diciembre

🕗 Horario: 20:00 a 02:00 hs