Tras el parate del año pasado, vuelve la mega fiesta de disfraces en Roldán: cómo será el evento

A dos años de la última edición, la fiesta de disfraces organizada por la comisión del Centro Cosmopolita Unión y Progreso tiene fecha. Será el próximo 8 de noviembre, tal como anunció con bombos y platillos la cuenta oficial del evento el domingo por la noche. Aún cuando resta definir el trazo grueso de la fiesta, El Roldanense accedió a los primeros detalles sobre cómo será la tradicional celebración, que convoca no solo a vecinos de la ciudad sino de toda la región.

“Hace del 2023 que no se hacía. Contamos con el impulso de que la fiesta se convirtió en un clásico para la ciudad durante muchos años”, contó Mauricio Balcaza, uno de los organizadores, a este medio. “Siempre la tenemos en mente porque es una fuente importante de dinero para el club. Queremos que salga lindo”, expresó. Y añadió que, tal como se hizo anteriormente, la fiesta se realizará en las canchas ubicadas frente a la sede del club por calle Pellegrini.

Se espera que haya stands de marcas reconocidas de bebida y comida, y shows musicales que durarán toda la noche. “El line up va a ser muy bueno, con muchos DJ’s reconocidos. También va a haber food trucks y tenemos muchos detalles que están por definirse, pero esta edición promete mucho”, se envalentonó Balcaza.

Las entradas estarán disponibles a muy corto plazo y pronto se conocerá la modalidad de venta. “Esperamos mucha gente, aunque todavía no tenemos un número aproximado de asistentes a la fiesta. Sí podemos decir que hay 50 relacionistas públicas en toda la zona, en más de 20 localidades”, aseguró ante la cercanía del evento, que en tiempos recientes alcanzó un gran reconocimiento en esta parte de la provincia.