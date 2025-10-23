Marcas, food trucks y un gran line up de DJ’s: ultiman detalles para la fiesta de disfraces en Roldán

A poco más de dos semanas para el retorno de la gran fiesta de disfraces, aumenta la expectativa y los organizadores liman los últimos detalles del evento. Tras el parate del año pasado, se espera una gran afluencia de público en el predio del CCUP por calle Pellegrini y una gran movida que pondrá nuevamente a la ciudad en el mapa. En charla con El Roldanense, los anfitriones contaron qué atracciones tendrá esta edición de la ansiada celebración.

“Tendremos dos DJ’s muy reconocidos. Uno de ellos trabajaba en un gran boliche que había en la zona, Nox, y el otro toca música actualmente en uno de las discos más famosas de Casilda”, expresó en primer lugar Mauricio Balcaza, integrante de la comisión organizadora. “Vendrán Brahma y Fernet Branca. También habrá food trucks de la mano de Carlos Batagliano, con bondiola, hamburguesas y más comida rápida. El evento comenzará a las 20, con actividades para toda la familia”, detalló.

Durante esa primera parte de la fiesta, se dispondrán mesas y juegos en el predio, y la agencia local Nivel Up sorteará un viaje familiar cuyo destino aún no está cerrado, aunque podría ser Buenos Aires. “Nos acompañará una de las empresas de sonido e iluminación más grandes del país”, señaló Balcaza. Y añadió que, más allá de que no pueden hablar con exactitud de la cantidad de personas que asistirán a la fiesta, “sabemos que vendrá mucha gente y la venta de entradas continúa a buen ritmo”.

En las próximas horas y en los días previos a la fiesta, es posible que se cierren las tratativas y la fiesta cuente con el apoyo de uno de los canales de streaming más importantes del país. En ese marco, trascendió que un entrevistador de ese sitio llegaría al evento para cubrirlo in situ. Sin embargo, los organizadores mantienen el nombre bajo siete llaves. Lo que sí aseguraron, en paralelo, es que habrá un gran dispositivo de seguridad en la ciudad desde la 20 horas hasta la 8 del domingo.