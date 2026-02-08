Para celebrar el amor: sorprendé a tu pareja con una cena romántica a pasos de Roldán

El próximo Sábado 14 de Febrero el restaurante Chichín ubicado sobre Ruta 9 en la Parada 15, celebra el amor con una cena romántica que tiene un menú especial.

La velada comienza con un Aperol Spritz de bienvenida y un entremés de crema de salmón y pistacho. Como entrada para compartir, la cocina preparó brusquetas con chutney de pera y jamón crudo con cerezas, marcando el perfil agridulce y sofisticado que caracteriza a la marca. Para el plato principal, los comensales podrán optar entre un lomo glaseado con fondo oscuro de cocción y papas noisette, o una bondiola de cerdo braseada a la cerveza negra con papas crujientes.

La propuesta cierra con opciones de postre como cheesecake de arándanos o mousse de chocolate con crema Bariloche, acompañados por un copón de vino Trumpeter Malbec Reserva por persona. En cuanto a los valores, la opción de lomo se fijó en $48.000 por persona, mientras que la alternativa de bondiola de cerdo tiene un costo de $45.000.

Para formar parte de la noche sólo se podrá con reserva previa. Pueden hacerla por WhatsApp: 341-7433549