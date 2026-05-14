Escondido en la maleza: así encontraron en Roldán el auto donde se trasladadan los hermanos narco que cayeron en Funes

En un terreno baldío de calle Corrientes al 475, en Roldán, la Policía encontró oculto entre la maleza un Volkswagen Gol Trend que tenía pedido de secuestro y que sería el vehículo utilizado por los hermanos Santiago Emmanuel y Juan Cruz Borras detenido en Funes.

El procedimiento se inició tras un llamado ingresado a la Central de Emergencias 911, donde vecinos advirtieron sobre la presencia sospechosa de un automóvil escondido entre pastizales. Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad Regional XVII confirmaron que el rodado estaba oculto en una zona de difícil visualización y que sólo tenía colocada la chapa patente delantera.

Luego de las primeras verificaciones, los uniformados establecieron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente y que estaría directamente relacionado con la causa federal que investiga a dos hermanos acusados de operar en actividades vinculadas al narcotráfico en la región.

Fuentes policiales indicaron que el automóvil habría sido abandonado intencionalmente tras los allanamientos y detenciones realizados en Funes, en un intento por ocultar pruebas y evitar que el rodado fuera localizado.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico, que llevó adelante pericias y levantamiento de rastros sobre el vehículo. Finalmente, el automóvil fue secuestrado y trasladado a sede policial, donde continuará siendo analizado por los investigadores.