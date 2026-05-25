Reconocimiento internacional al diseño: egresado de la UCSF fue premiado en Italia

Ignacio Mariani es egresado de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en Rosario y este año, su pasión por el diseño de embarcaciones recibió un premio internacional: el galardón de Oro en el A’ Design Award en Italia.

El PESCARE 55’ fue el producto de un desafío que le dio a Ignacio y su equipo el premio de Oro en el concurso internacional de diseño Industrial en Italia. “Buscamos llevar la estética Sportfisher y Crossover al siguiente nivel y consolidar un estilo de líneas agresivas de vanguardia, sin comprometer en ningún momento la habitabilidad y la funcionalidad”, explica el licenciado por la UCSF.

Un objetivo claro y un reconocimiento al esfuerzo

“Desde que comenzó a cursar la carrera, Ignacio demostró siempre un interés enorme por las embarcaciones. Es una persona muy tenaz que a lo largo de todos los años como estudiante se ha mantenido en la búsqueda de ese horizonte y logró dedicarse prácticamente al 100% a esto. Por eso, el A’ Design Award es un logro enorme”, menciona Gonzalo Savogin, director de la Licenciatura en Diseño Industrial en la UCSF.

“Ver cómo todo el esfuerzo, las horas de desarrollo y la visión del estudio se materializan en este reconocimiento internacional es una satisfacción inmensa”, asegura Ignacio que se muestra feliz y orgulloso.

Trabajo en equipo

El proyecto de diseño del PESCARE 55’ se llevó a cabo en Rosario junto a un equipo multidisciplinario, compuesto por el ingeniero naval Alessandro Bacci y la diseñadora de interiores Agnes Guiu.

Para el desarrollo, los profesionales se enfocaron en dos grandes pilares: innovación y rendimiento hidrodinámico. “Para la innovación funcional en cubierta desarrollamos un sistema complejo donde los asientos de pesca se pliegan y se ocultan completamente bajo la superficie. Esto nos permitió resolver un gran desafío espacial, de transformar al instante un área técnica de pesca en un lounge versátil con solárium y bar. Para el rendimiento hidrodinámico trabajamos en un casco de planeo escalonado en V profunda con tecnología de geometría dual, optimizado para minimizar la resistencia y alcanzar velocidades excepcionales de manera eficiente”, detalla Mariani.

Orgullo y agradecimientos

“Hitos como estos nos enorgullecen a todos los que día a día trabajamos para la formación de nuestros estudiantes de Diseño Industrial. Actualmente más del 90% de nuestros egresados están trabajando, sin dudas son los frutos académicos más importantes que podemos tener”, afirma Gonzalo Savogin.

“A todos los que acompañan y apoyan el trabajo que venimos haciendo, un gracias enorme porque nos motivan a seguir empujando los límites del diseño”, expresa Ignacio.