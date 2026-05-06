Del calor al “modo frazada”: anuncian tormentas fuertes y un brusco cambio de clima en Roldán y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para este miércoles 6 de mayo en Roldán y la región, mientras que para la madrugada del jueves rige un alerta naranja por tormentas que podrían ser localmente severas.

Durante la noche del miércoles, el área podría ser afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada. Además, no se descarta caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El jueves comenzará con un alerta naranja por tormentas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Luego, durante la mañana, regirá un alerta amarillo por vientos del sector sur, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Hacia la tarde del jueves podrían registrarse algunas lluvias aisladas, con ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura se ubicaría entre los 20° y los 16°.

El viernes continuará el viento, especialmente durante la tarde, con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso térmico: se espera una máxima de 15° y una mínima de 7°.

El frío se mantendría durante el fin de semana. Para el sábado se anticipa una jornada ventosa, con 14° de máxima y apenas 5° de mínima. El domingo, en tanto, estaría entre algo nublado y despejado, con vientos leves, 16° de máxima y 5° de mínima.