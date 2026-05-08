Más de 40 policías y prohibición de entrar con mate y reposera: cómo será el operativo para el clásico

Con motivo del clásico de primera división entre el Centro Cosmopolita Unión y Progreso y el Club Atlético Defensores de Sportsman, que se disputará el próximo domingo 10 de mayo, se desplegará un importante operativo de seguridad y ordenamiento vehicular en distintos sectores de la ciudad.

El encuentro futbolístico, uno de los más esperados por los aficionados roldanenses, tendrá lugar desde las 15 horas en la cancha del Centro Cosmopolita Unión y Progreso, ubicada en Bv. Pellegrini 342. Debido a la gran convocatoria prevista, el operativo comenzará a partir de las 11 horas y estará coordinado por la Subsecretaría de Seguridad y control de la Municipalidad de Roldán.

El dispositivo contará con la participación de 40 efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana Roldán (GUR), quienes trabajarán en tareas preventivas, controles y organización del tránsito. Además, se implementarán cortes y restricciones vehiculares en las siguientes intersecciones:

Córdoba y Pellegrini

López y San Lorenzo

Córdoba y San Juan

La Pampa y Mendoza

López y Laprida

Pellegrini y Laprida

Las puertas del predio abrirán a las 12:30 horas y se establecerán accesos diferenciados para ambas parcialidades. Los hinchas visitantes de Sportsman ingresarán por General López y La Pampa, mientras que el público local lo hará por calle Pellegrini.

El aforo permitido será de 1.200 personas, distribuidas en 600 entradas para cada club. Asimismo, se recuerda que no se venderán entradas en el predio, por lo que deberán adquirirse previamente en cada institución.

También estará prohibido el ingreso con reposeras, equipos de mate, banderas con palos, objetos punzantes, cortantes y/o contundentes, botellas y bebidas alcohólicas y pirotecnia de alto impacto sonoro, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 1028/19.

Cabe destacar que ambas instituciones firmaron un acta acuerdo junto al municipio y la Liga Cañadense de Fútbol, estableciendo las condiciones organizativas y de seguridad del evento.

El operativo se extenderá hasta la desconcentración total del público. Se solicita a vecinos e hinchas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado y colaborar para que el clásico se viva como una verdadera fiesta deportiva.