Mas de 100 juegos de mesa desplegados en el Paseo de la Estación: la propuesta que este sábado llega a Roldán

El sábado 9 de mayo, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe llegará a Roldán con una nueva edición de Mesa en Común, la propuesta itinerante que promueve al juego como punto de encuentro para personas de todas las edades.

El proyecto, impulsado junto a Club de Juegos Rosario Asociación Civil, sumará como novedad la realización de una capacitación para docentes, y se completará con la participación de Ludicon, con feria de comics, cosplay y personajes en vivo. El encuentro, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Roldán, se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, de 14 a 20 h, en el Paseo de la Estación (Independencia y Bv. Pellegrini), con entrada libre y gratuita.

Luego de una exitosa primera edición realizada en Venado Tuerto, Mesa en Común continúa su recorrido por la provincia. El proyecto tiene como eje central a los juegos de mesa, promoviendo el encuentro lúdico de diversas generaciones. En esa línea, cada jornada de Mesa en Común pone a disposición del público más de cien juegos de mesa, con una dinámica que permite sumarse en grupo o en solitario, contando siempre con la asistencia y asesoramiento de integrantes del Club de Juegos Rosario.

En ese marco, esta nueva edición sumará dos novedades. Por un lado, la participación de Ludicon, que incluye feria de comics, cosplay (donde las personas asisten caracterizadas como personajes de series, películas e historietas) y personajes en vivo. Además, y con el objetivo central de instalar los valores del juego como elemento para la formación pedagógica, desde Club de Juegos Rosario ofrecerán una instancia de capacitación destinada a docentes (de nivel primario y secundario), asistentes pedagógicos, terapistas ocupacionales y afines.

“Más allá de su valor recreativo, constituyen un recurso didáctico que estimula funciones cognitivas esenciales como la atención, la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad mental y la autorregulación”, explican desde Club de Juegos Rosario, y amplían: “Desde esta perspectiva, el juego de mesa se presenta como la posibilidad de que a través de una mediación estructurada, se favorezca el desarrollo de las funciones mentales tales como: clasificación, comparación, categorización, planificación, control de impulsos y razonamiento lógico, básicas para enriquecer del pensamiento integral Incorporar los juegos de mesa en el aula permite articular contenidos curriculares con el desarrollo de habilidades metacognitivas, fortaleciendo tanto el aprendizaje académico como las competencias socioemocionales”.

“La particularidad es que este sábado en Roldán de 14 a 15.30h vamos a hacer una clase para docentes, terapeutas y todo relacionado con chicos de primaria y secundaria para poder hacer que los docentes se relacionen con los juegos de mesa y que permitan a los niños aprender a través del juego”, señaló la Licenciada en Pedagogía y referente Gloria, en diálogo con El Roldanense.

El taller se desarrollará de manera gratuita y con cupo limitado. La inscripción deberá solicitarse previamente por whatsapp, escribiendo al 3412 532 830.

Luego de su paso por Roldán, Mesa en Común tendrá nuevos encuentros en Villa Constitución (el 24 de mayo, de 15 a 19 h) y en Capitán Bermúdez (el 6 de junio, de 15 a 19 h en la Vecinal Juan Ortiz, 25 de Mayo 111).