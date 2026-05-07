Trazando Puentes inicia un ciclo de conversatorios en Roldán y arranca este jueves con una charla sobre Malvinas

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la ONG Trazando Puentes inicia un ciclo de conversatorios en Roldán con el objetivo de pensar la memoria como puente: entre nuestra historia, los debates del presente y el futuro que queremos construir colectivamente.

A lo largo de diversos encuentros, el ciclo pondrá en tensión distintas miradas y abrirá diálogos sobre memoria, soberanía, democracia, economía y comunidad organizada.

Este primer bloque abre el recorrido con dos conversatorios y una presentación de libro para pensar lo que fuimos, lo que somos y lo que todavía podemos construir como comunidad.

Primer bloque

Jueves 7/5 | 18 hs en la sede de Trazando Puentes (San Juan 619) — «Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré» — Pablo Garello (Comunicador social – Militante político)

Jueves 14/5 | 15 hs — «Conectar en tiempos de pantalla. Crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias» — Jesi Farías y Nadia Fink (Editorial Chirimbote)

Jueves 4/6 | 18 hs — «El lado diurno de la dictadura» — Julia Rosemberg (Historiadora – Docente)

Actividad libre y gratuita

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/Nw16WDsfyM3FTUjx7

+ INFO

IG @trazando.puentes

341 356 9549

TRAZANDO PUENTES