De la mano de YPF, la Escuela Técnica se lanza a un nuevo desafío: construir un auto eléctrico desde cero

Tras la construcción de un satélite, su posterior lanzamiento y el armado del Club de Ciencias, alumnos de la escuela Técnica 643 de Roldán participarán de un nuevo concurso nacional. Estudiantes de 4°, 5° y 6° año diseñarán y crearán un vehículo de emisión cero para competir en el Desafío ECO YPF, una iniciativa ideada por la Fundación YPF de la que participan colegios de todo el país. Las autoridades y los docentes a cargo lograron realizar la inscripción hace pocos días, por lo que de ahora en más solo queda poner manos a la obra.

“Nuestro proyecto consta de la construcción de un auto eléctrico desde cero. Es una carrera con cinco desafíos para los chicos, pero con los mismos motores, ruedas, baterías, etcétera. Es decir, las mismas condiciones con respecto al kit que te entregan”, contó Norberto Cabral, profesor de materias como Mecánica II y Mediciones Eléctricas, a El Roldanense. “Hay que innovar en diseño y estructura. Llevamos un año de trabajo enfocado en la gestión y búsqueda de sponsors. El financiamiento ha sido un reto”, describió.

La carrera reunirá a más de 130 escuelas técnicas de toda Argentina y se realizará durante el mes de noviembre en Junín, Buenos Aires. “Es muy importante para toda la comunidad de nuestra escuela. Actualmente, estamos en la etapa de preselección del equipo de trabajo. Los alumnos ya pueden inscribirse escaneando los códigos QR distribuidos en la escuela”, señaló. “Nos quedan cinco meses para construir el vehículo y, aunque todavía necesitamos reunir recursos adicionales, estamos avanzando en la formación del equipo técnico”, añadió.

Tanto Cabral como otros docentes de la institución se enteraron del certamen por medio de colegas. “Fue así que empezamos a averiguar todo lo relacionado con el concurso. Hay un gran empuje y mucho entusiasmo de algunos profes por participar y empezar a armar el proyecto”, expresó, y aseguró que la repercusión en los chicos fue instantánea. “Pasamos curso por curso para comentarles la idea. Hasta hoy hay 31 inscriptos, el día martes cerramos la preinscripción y haremos una selección en base a un examen que tomaremos”, aseveró.

La competencia promueve la sostenibilidad, el trabajo en equipo de los alumnos y el desarrollo de habilidades en nuevas energías y tecnologías sustentables. Si bien la participación en tamaño evento genera expectativa, el equipo docente se enfoca primeramente en el trabajo. “Queremos participar, ese es el objetivo; que los chicos y la escuela se integren con algo distinto, esto implica varias áreas de la institución. Es el puntapié inicial para seguir participando todos los años del concurso, perfeccionarse cada vez más y seguir creciendo como escuela”, afirmó.