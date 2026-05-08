Operativo de saturación en Roldán: dos jóvenes presos por circular con 22 envoltorios de marihuana

Dos jóvenes de 22 y 24 años oriundo de Roldán fueron detenidos este jueves por la noche en el marco de un operativo de saturación policial llevado a cabo por personal del GOT.

Ambos fueron identificados en la intersección de calles Mariano Moreno y María Sánchez de Thompson y cuando se los requisó, entre sus pertenencias encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia de similares características a material estupefaciente.

En el marco del operativo mencionado se procedió a la aprehensión de los involucrados. Posteriormente, ambos fueron trasladados a sede de la Comisaría 6ª y alli se les secuestró además (22) envoltorios cerrados conteniendo en su interior material vegetal de color marrón, similar a la marihuana.

Posteriormente en dependencia policial, se realizó el correspondiente test orientativo de campo sobre la sustancia secuestrada, en presencia de testigos hábiles.