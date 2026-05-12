Dirigentes y entrenadores participaron en la Casa del Senado de una charla sobre violencia y convivencia en el deporte

Con la presencia de más de 60 dirigentes, entrenadores, delegados y profesores de clubes de la región, este lunes se desarrolló en la Casa del Senado una charla sobre violencia y convivencia en el deporte, organizada por la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol con el apoyo del senador Armando Traferri.

La disertación estuvo a cargo de Guillermo Cavagnaro, psicólogo especializado en deportes, con una trayectoria que incluye su trabajo con delegaciones olímpicas argentinas, con la Primera División de Newell’s Old Boys y su desempeño como docente universitario.

«Hoy nos toca un tema bastante candente y actual, que es lo que tiene que ver con la violencia en el fútbol y la convivencia. La idea de la charla es explicar cuáles son los motivos psicodeportológicos del surgimiento de la violencia y además dar algunos tips a los entrenadores para que tengan herramientas para poder abordar, prevenir y en algunos casos solucionar situaciones que se están viendo y que realmente son bastante desagradables en el fútbol en general», explicó el profesional al inicio del encuentro.

Cavagnaro destacó la importancia del compromiso de dirigentes y entrenadores frente a esta problemática: «Es necesario que tanto los dirigentes como los entrenadores puedan, no desconocerlo, sino implicarse en algunos factores que pueden servir para mejorarlo, para prevenirlo o para evitarlo».

Durante la jornada, el psicólogo abordó cómo se manifiesta la agresividad a nivel conductual, fisiológico y subjetivo, y brindó herramientas para que los entrenadores aprendan a leer señales tempranas en los jugadores —gestos, actitudes, cambios en el comportamiento durante el juego— para anticipar y desactivar episodios violentos antes de que ocurran. «Como no esperar a que pase al acto violento para actuar», resumió el especialista.

El disertante también hizo hincapié en el contexto social en el que se inscriben estos hechos: «Las situaciones de violencia se dan porque estamos en un momento histórico violento y es lógico que eso se traslade a los diferentes ámbitos: escolar, deportivo, social». Y advirtió sobre los efectos de la viralización de los episodios en redes sociales: «Muchas veces estamos hablando de chicos que son víctimas y que se revictimizan por la publicación, por el bullying, por un montón de situaciones. Incluso muchos dejan de jugar producto de que fueron víctimas de esas agresiones físicas y después en redes sociales».

La charla contó con una activa participación de los asistentes, que compartieron experiencias y problemáticas de sus instituciones, vinculadas a la intervención de los padres, el rol de los árbitros y los desafíos cotidianos de la convivencia en el fútbol formativo.

«Acompañar este tipo de iniciativas desde la Casa del Senado es parte del compromiso que asumimos con los clubes de la región. La Liga Sanlorencina viene haciendo un trabajo muy importante y nos pareció fundamental aportar nuestro espacio para que dirigentes y entrenadores tengan acceso a herramientas concretas de formación», expresó el legislador sanlorencino.

Cavagnaro adelantó que este encuentro inicial dará lugar a un ciclo de charlas con continuidad: «A partir de este ciclo empezamos con este tema, que era uno de los temas que más preocupaba a la Liga Sanlorencina, para después seguir con otros temas que van a tener que ver con la formación del entrenador en su proyecto a largo plazo y posiblemente también empezar a trabajar con algunos equipos de la Liga en temas específicos que los entrenadores necesiten desde el punto de vista psicodeportológico».