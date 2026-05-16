Prisión preventiva para todos los involucrados en la causa del narcoavión: quién es el tercer roldanense involucrado

Los hermanos Santiago Emmanuel Borras, de 35 años, y Juan Cruz Borras, de 27, rindieron cuentas en la Justicia Federal por el contrabando de cocaína vía flete aéreo en dos viajes procedentes de Bolivia: los 321 kilos incautados el 12 de mayo en un campo de Villa Eloísa y los 62 kilos que el 11 de noviembre de 2025 aparecieron abandonados en una zona rural de Arequito. Precisamente, el contenido de un celular que el piloto olvidó en la aeronave siniestrada en ese vuelo del año pasado fue lo que puso la lupa de los fiscales federales sobre estos hermanos oriundos de Roldán, que hasta días atrás eran prácticamente ignotos en la geografía narco local.

Frente al juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz también estuvo Agustín Subiela (34), mencionado como allegado de los hermanos y supuesto “apoyo logístico” en el contrabando de cocaína. Y dos hombres de nacionalidad boliviana: José Carlos Roca López (25) y Yamil Zabala Núñez (50), sindicados como piloto y copiloto del Cessna Skylane con matrícula apócrifa que aterrizó en Villa Eloísa.

Tras el aterrizaje del martes, los Borras se fugaron por rutas de la región, evadiendo a dos brigadas de Gendarmería que les seguían los pasos gracias a un dispositivo GPS que habían colocado en una Fiat Strada que luego prendieron fuego.

En esa alocada carrera, a las 13.10, Santiago Borras embistió al cabo Pablo Miranda, que intentó frenar el paso de la camioneta. Hoy, este efectivo continúa en terapia intensiva en el Sanatorio Laprida de Rosario. Por este accionar, los fiscales le atribuyeron el delito de tentativa de homicidio.

Tras la exposición de las evidencias de cargo, el juez impuso prisión preventiva para los Borras por el plazo de un año por dos hechos de contrabando de cocaína y, en el caso de Santiago, por la tentativa de homicidio del gendarme. Subiela, en tanto, quedó detenido por 120 días por los 321 kilos de cocaína de Villa Eloísa y la supuesta tenencia de marihuana en su casa que, afirmó, era para consumo personal. Misma suerte corrieron los dos pilotos bolivianos.

Además, los fiscales mencionaron una denuncia en la Justicia Federal que originó una carpeta judicial donde se investiga al barra brava de Rosario Central Alejandro “Cani” Zamudio, preso por estar vinculado a la planificación del homicidio del jefe de Los Guerreros Andrés “Pillín” Bracamonte. En esa causa, un informante señala que “Zamudio contaba con la colaboración de Santi de Roldán”.

Fuente: Rosario 3