Roldán: se viene un ciclo de charlas gratuitas para impulsar emprendimientos

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, invita a todos los emprendedores de la ciudad a participar de un Ciclo de Charlas especialmente diseñado para brindar herramientas clave que potencien el crecimiento de sus proyectos.

Se trata de una propuesta compuesta por siete encuentros gratuitos, con disertantes especializados y diversos ejes temáticos, pensados para acompañar a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha o están dando sus primeros pasos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

El ciclo tiene como objetivo acercar conocimientos prácticos que permitan a los asistentes fortalecer sus ideas, profesionalizar su actividad y mejorar sus estrategias comerciales, administrativas y comunicacionales.

La propuesta está dirigida a personas con emprendimientos personales, oficios, proyectos industriales, comerciales, tecnológicos y también a profesionales independientes.

Cronograma de charlas:

Martes 19/05: Cómo vender más – Consultora Cuatrojos. (Tips, estrategias y hábitos para potenciar las ventas). Disertante: Inti Camillato

Martes 26/05: Cómo gestionar mi emprendimiento. (Gestión, costos, aspectos fiscales básicos y profesionalización). Disertante: CPN Paula Deschi

Martes 02/06: Bases legales para emprender y crecer. (Encuadre legal, relaciones entre socios, contratación y prevención de conflictos). Disertante: Dra. Evelyn Porcel de Peralta.

Martes 09/06: Redes sociales para emprendedores. (Ventas en redes, gestión de marca y generación de contenido). Disertante: Lic. María Linares

Martes 16/06: Emprender y crecer. (Planificación, administración del tiempo y análisis de mercado). Disertante: CPN Natalia Magnano

Martes 23/06: Cómo fijar precios y cobrar mejor – Consultora Cuatrojos. (Estrategias de precios, valoración del emprendimiento y métodos de cobro). Disertante: Inti Camillato

Martes 30/06: IA para emprendedores (Introducción a la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas). Disertante: Nahuel Sosa

Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico Municipal informaron que quienes participen de la totalidad de los encuentros recibirán un certificado de asistencia, el cual será considerado al momento de evaluar el otorgamiento de créditos del Banco Solidario, en caso de estar inscriptos y haber realizado la solicitud correspondiente.

Para formar parte del Ciclo de Charlas, los interesados deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono 3416490681.