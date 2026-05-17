Fútbol, hockey y hasta Taekwondo: la programación semanal de actividades gratuitas de El Deporte va a tu Barrio

“El Deporte Va a Tu Barrio”, impulsado por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán desde el año 2022, continúa desarrollándose con distintas propuestas deportivas gratuitas y abiertas a toda la comunidad en el Polideportivo Municipal, con la posibilidad de incorporarse durante todo el año.

Las disciplinas están pensadas para distintos grupos etarios e intereses, promoviendo el acceso al deporte, la recreación y los hábitos saludables. Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas por profesionales especializados en cada disciplina.

La programación semanal incluye actividades para niños, jóvenes y adultos:

LUNES

Escuelita de Hockey

– De 5 a 9 años: 18 a 19 h

– De 10 a 12 años: 19 a 20 h

Handball

– 7, 8 y 9 años: 18 a 19 h

– 10, 11, 12 y 13 años: 19 a 20 h

Fútbol Femenino

– Más de 30 años: 20 a 21 h

MARTES

Taekwondo-Do

– Desde los 7 años: 17:15 a 19:15 h

Entrenamiento Funcional

– Jóvenes y adultos: 19:15 a 20:15 h

Básquet (Playón Escuela 1399)

– De 5 a 8 años: 18 a 19 h

– De 9 a 12 años: 19 a 20 h

MIÉRCOLES

Newcom

– Más de 40 años: 17 a 18:30 h

Escuelita de Hockey

– De 5 a 9 años: 18 a 19 h

– De 10 a 12 años: 19 a 20 h

Handball

– 7, 8 y 9 años: 18 a 19 h

– 10, 11, 12 y 13 años: 19 a 20 h

Fútbol Femenino

– Más de 30 años: 20 a 21 h

JUEVES

Taekwondo-Do

– Desde los 7 años: 17 a 18:30 h

Entrenamiento Funcional

– Jóvenes y adultos: 19:15 a 20:15 h

VIERNES

Newcom

– Más de 40 años: 17 a 18:30 h

SÁBADOS

Mini Vóley

– De 8 a 11 años: 9 a 10 h

Vóley

– De 12 a 14 años: 10 a 11 h

– Más de 15 años: 11 a 12 h

La incorporación de nuevos participantes no tiene límite de cupos ni fecha de cierre, por lo que quienes deseen sumarse pueden hacerlo en cualquier momento del año.

Las personas interesadas en participar pueden acercarse directamente al Polideportivo Municipal, ubicado en Larrea 450, en los días y horarios correspondientes a cada actividad para realizar la inscripción.

Para más información, comunicarse al 341 2133020.