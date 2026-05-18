El gesto solidario del club San Lorenzo que le permitió a un chico del club volver a entrenar

Una situación fortuita que se dio en medio del desfile cívico militar del 1 de mayo, día del aniversario de Roldán, derivó en un gran gesto de generosidad del club San Lorenzo para con un joven de la ciudad. Es que en medio del evento, mientras el boulevard Pellegrini se transformaba en pasarela, miembros de la comisión se cruzaron de casualidad con un chico que había dejado de entrenar en 2025 por falta de recursos. A partir de ese momento, lo que siguió fue una historia de contraprestación entre ambas partes, club y familia.

“Antes de que empezara, me encontré con un nene que iba caminando con la mamá y tenía puesta la remera de San Lorenzo. Soy sincero, pensé que era uno de los chicos que estaba con nosotros y le dije que se sumara al grupo”, comenzó con su relato Sebastián Galván, presidente de la institución, en charla con El Roldanense. “En ese momento la mamá se me acercó y, entre lágrimas, me dijo ‘este año no fue porque no pudimos pagar la cuota’. Le dije que lo llevara igual al lunes siguiente y lo anotase en secretaría para arrancar”, contó.

Unos días después, el chico se presentó en el club junto a sus dos padres. “Nos encontramos y el padre nos planteó que hace cosas de plomería, dijo que estaba a disposición para ayudar. El nene empezó a jugar y él nos conectó algunos inodoros que tenían pérdidas”, describió. “Hoy su hijo juega al fútbol en el club, y está becado como muchos otros chicos. Este caso fue especial por el contexto en que se dio, yo pensé que ese día él estaba perdido y buscaba a sus compañeros para desfilar, pero en realidad llevaba los colores por cariño al club”, aseveró.