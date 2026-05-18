Roldán volvió a convertirse en epicentro del debate educativo con el Congreso Nacional de Educación

La ciudad de Roldán fue nuevamente sede del Congreso Nacional de Educación, un evento que este sábado celebró su tercera edición consecutiva bajo el lema “La educación en la trama incierta de lo contemporáneo”. La jornada se desarrolló en el SUM del Paseo de la Estación y formó parte de las actividades por el 160° aniversario de la ciudad.

Más de 700 asistentes, entre docentes, educadores, profesionales y especialistas de distintos puntos del país, participaron de una intensa agenda de formación, reflexión e intercambio en torno a los desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo y las transformaciones sociales y culturales que impactan en las comunidades educativas.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Daniel Escalante; la secretaria de Gobierno y Coordinadora de Gabinete, Marisabel Mendoza; la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember; y los concejales Carlos Manuel Alustiza, Ana Carina Ziraldo y Marcelo Cristiani, entre otros integrantes del gabinete municipal.

La actividad comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 19 horas, con conferencias y exposiciones a cargo de reconocidos referentes del ámbito educativo como Emilio Tenti Fanfani, Liliana González, Daniel Brailovsky y Daniel Korinfeld, quienes compartieron distintas miradas sobre la educación contemporánea y los vínculos pedagógicos.

Además, durante la jornada se realizaron presentaciones de libros en formato charla, encabezadas por Mónica Coronado y Marcelo Rocha, generando espacios de diálogo e intercambio con el público presente.

“Es un orgullo que Roldán reciba nuevamente a referentes de todo el país para pensar y debatir sobre educación. Estos espacios fortalecen el intercambio de experiencias, promueven nuevas herramientas para docentes y consolidan a nuestra ciudad como un punto de encuentro para la formación y la reflexión colectiva”, expresó el intendente Escalante.