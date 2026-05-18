“Parir con voz, parir con orgullo”: Roldán se suma a la Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetados

En el marco de la Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetados, que se desarrollará del 18 al 24 de mayo bajo el lema “Parir con voz, parir con orgullo”, la ciudad de Roldán llevará adelante distintas actividades abiertas a la comunidad para promover y difundir los derechos contemplados en la Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado.

Las jornadas son impulsadas por integrantes de MEMBYRÁ y Doula de Rosario, organizaciones que desde hace años trabajan en el acompañamiento integral de personas gestantes y sus familias.

Ofelia López, psicóloga social, dula, puericultora y profesora de yoga, destacó el trabajo sostenido que vienen realizando en la ciudad. “Hace 20 años que acompaño a las familias y a las personas gestantes en estos procesos brindando un acompañamiento integral”, expresó.

Además, remarcó el avance logrado en Roldán en torno a la visibilización de esta temática. “Desde el 2017 estamos trabajando acá en la ciudad de Roldán y este año se cumple el tercer aniversario desde que se aprobó una ordenanza para adherir a esta celebración, al igual que ocurre en distintas partes del mundo”, señaló.

La referente explicó que durante esta semana el objetivo principal será generar conciencia sobre los derechos de las personas gestantes durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto. “La idea es difundir y hablar sobre los derechos durante todo este proceso, haciendo especial hincapié en la Ley 25.929, que ya tiene casi 20 años en nuestro país”, indicó.

Entre las actividades previstas, el miércoles 20 de mayo a las 10 de la mañana se realizará una charla abierta y gratuita en El Samco, junto a distintos profesionales de la salud.

“Desde mi lugar vamos a trabajar con el movimiento, con esferodinamias y colchonetas, mostrando los beneficios de la libertad de movimiento durante el trabajo de parto y el parto”, explicó López. Además, adelantó que también se abordarán aspectos vinculados a la ley de parto respetado y los derechos de las personas gestantes.

Por otra parte, el domingo 24 de mayo desde las 15 horas tendrá lugar un evento abierto en la zona de ferias del playón municipal, donde habrá actividades participativas, espacios informativos y propuestas artísticas.

“Va a haber profesionales de nuestra ciudad, ginecólogos, neonatólogos y pediatras acompañando con información”, detalló. También se realizará un bordado colectivo impulsado por la agrupación Rondas de Mujeres, una iniciativa que recorre distintas localidades de la provincia.

La jornada cerrará con propuestas musicales en vivo, entre ellas la presentación del dúo Vicky y Valen y un coro dirigido por Tania, profesora de canto de Roldán.

“Invitamos a todas las personas gestantes y a la comunidad en general a sumarse a estas actividades y a seguir construyendo espacios donde se respeten los derechos y las decisiones de quienes transitan estos procesos”, concluyó López.