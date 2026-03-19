Sol Chianelli brilló en el inicio de temporada y clasificó al World Cup 2026

La patinadora roldanense Sol Chianelli comenzó el año deportivo con importantes resultados y ya suma un logro de gran relevancia en su carrera: la clasificación al World Cup 2026 en la disciplina libre, dentro de la categoría Junior WS, lo que le permitirá competir en la semifinal del mundo.

La instancia clasificatoria se desarrollará en el mes de abril en Buenos Aires, en el Microestadio CAP del Parque Roca, donde atletas de distintos países buscarán su lugar en la competencia internacional.

Este resultado representa el primer gran objetivo alcanzado por la deportista en la temporada, consolidando su crecimiento dentro del patín artístico competitivo.

Pero los logros no se detuvieron allí. Durante el último fin de semana, Chianelli también participó del primer Torneo Rosarino del año, donde tuvo una actuación destacada y se quedó con el primer puesto en figuras obligatorias y el primer lugar en la disciplina libre, reafirmando su gran momento deportivo.