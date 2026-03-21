Del CCUP a Newells: Josefina Bodnar jugará por primera vez en la Primera División de la Lepra

La roldanense Josefina Bodnar, surgida en el CCUP, fue convocada por primera vez a la Primera División de Newell’s. “Desde el Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) queremos expresar nuestro enorme orgullo por la primera convocatoria de Josefina Bodnar a la Primera División del fútbol femenino de Newell’s Old Boys, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de AFA”, celebraron desde El Tanque.

La citación oficial, dada a conocer por el club, marca un momento muy especial en la carrera de Josefina, quien comienza a dar sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol argentino, cumpliendo así un sueño que construyó desde muy chica con esfuerzo, compromiso y dedicación.

“Para nuestra institución es una enorme alegría haber sido parte de su camino formativo. Josefina representa no solo talento dentro de la cancha, sino también una jerarquía y calidad humana que la distinguen y que estamos seguros seguirá demostrando en esta nueva etapa”, sumaron.

“Este logro, además, reafirma el valor del trabajo que se viene realizando en el club en materia de formación deportiva, generando oportunidades reales para que nuestros deportistas puedan proyectarse hacia el alto rendimiento”, agregaron desde la institución.

Asimismo, destacaron que el CCUP mantiene en este caso un convenio con Newell’s Old Boys, como parte de los acuerdos con clubes de Primera División, fortaleciendo los vínculos y el desarrollo del fútbol formativo. “Desde todo el club le deseamos a Josefina el mayor de los éxitos en este desafío tan importante, convencidos de que es solo el comienzo de un gran recorrido”, finalizaron.