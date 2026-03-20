Como perros y gatos: organizan en Roldán una jornada especial de castraciones y vacunación antirrábica
Se trata de una actividad gratuita e impulsada por el área municipal de Sanidad Animal. Tendrá lugar este sábado en barrio Beaudrix.
La Municipalidad de Roldán informa que, a través del área de Sanidad Animal, se realizará una Jornada Especial de Castraciones y Vacunación Antirrábica el próximo sábado 21 de marzo, de 9 a 11 horas, en el Centro de Salud Municipal Beaudrix, ubicado en la intersección de Gálvez y Brown.
La actividad tiene como objetivo promover el cuidado responsable de perros y gatos, reforzando la prevención de enfermedades y el control poblacional.
La atención será gratuita e incluirá:
• Vacunación antirrábica y atención veterinaria primaria, sin necesidad de turno previo.
• Castraciones, únicamente con turno previo, solicitándolo al teléfono 3415633548.
Desde el área recuerdan la importancia de la castración y la vacunación como herramientas fundamentales para la salud de las mascotas y de toda la comunidad.