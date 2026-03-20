Atención Roldán: este viernes desde las 8hs se corta la luz en cuatro barrios
La interrupción del servicio se extenderá entre las 8has y hasta las 13hs.
La Empresa Provincial de la Energía anunció un corte programado para la mañana de este viernes ya que operarios de la firma estarán realizando tareas de mantenimiento general.
Será de 8 a 13 horas en los barrios Tierra de Sueños 1, Posta 16, Arrabal y Plan Federal
Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 08:00 y 13:00 hs.
En caso de mal tiempo, se pueden suspender las actividades previstas.
La EPE anunció que se reserva el derecho de restablecer la energía eléctrica antes o después del horario indicado.