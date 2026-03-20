A 50 años del Golpe Cívico-Militar Roldán prepara un Festival por la Memoria

A 50 años del golpe cívico-militar genocida, la Multisectorial por los Derechos Humanos de Roldán invita a un encuentro colectivo lleno de música, arte y compromiso.

“Porque la memoria se construye en comunidad, la verdad se defiende y la justicia se pelea todos los días. La democracia no se regala: se conquista, se cuida y se amplía con nuestro esfuerzo cotidiano. Recordamos el pasado para organizar el presente y transformar el futuro”, destacaron.

El festival se realizará este domingo 22 de marzo desde las 18:30 hs en el Club San Lorenzo (Mitre y Salta, Roldán).

Habrá música en vivo con:

@duovickyvalen

@intiraymirosario

@monteadentro + @hernangomez

@juventudesrosario

@lacotolengomurga

Además:

# Serigrafía en remeras (traé la tuya clara de algodón)

# Espacio para infancias

# Artistas plásticos

# Lecturas

# Buffet a precios populares (también podés traer lo que quieras consumir, excepto botellas de vidrio).