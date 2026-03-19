Asamblea General Ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados de Roldán

Centro de Jubilados y Pensionados de Roldán Asamblea General Ordinaria

Informamos a nuestros asociados que el día 25 de abril de 2026 a las 16 hs., se realizará en el local del Centro, Independencia 176, la Asamblea General ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 de nuestros Estatutos. Se tratarán los siguientes puntos:

1 – Homenaje de la Honorable Asamblea a los Socios fallecidos

2 – Lectura del acta de la Asamblea anterior.

3 – Consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2025.

4 – Renovación parcial de la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) años, según el artículo 8º de nuestros Estatutos.

5- Autorización de la honorable Asamblea para realizar mejoras y actualizar reglamentos internos.

6 – Designación de dos socios para firmar el acta respectiva conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Institución.

Nota: Se recuerda a los señores asociados que esta Asamblea quedará constituida con quórum legal dentro de los treinta (30) minutos de la hora fijada en esta convocatoria, con cualquier número de asociados. Además, se recuerda que no tendrán acceso a la Asamblea aquellos socios que no se encuentren al día con tesorería, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, inciso E de nuestros Estatutos. Rogamos concurrir con el último recibo de pago.