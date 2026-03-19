El Concejo y un pedido que ya no puede esperar: más frecuencias del transporte interurbano

El cuerpo legislativo de Roldán envió una carta a Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de la provincia, para pedirle que interceda en la solicitud enviada oportunamente por los ediles a la empresa Rosario Bus. La misma insiste en la necesidad de incrementar las frecuencias del colectivo interurbano de la línea 33/9 en el horario nocturno.

La carta pone énfasis en reforzar el servicio los días viernes, sábados y domingos en la conexión Rosario, Funes y Roldán. “Es importante destacar esta problemática recurrente que ha sido abordada históricamente por este Concejo Municipal, en virtud de los reclamos de la ciudadanía de nuestra localidad”, manifiesta el escrito presentado en las últimas horas.

Asimismo, el texto -que también fue enviado a la empresa Rosario BUS- alude antecedentes de pedidos similares a la compañía, concretamente durante mayo del 2024 y junio de 2025, en los que se mencionaba la importancia de aumentar la frecuencia de vehículos y la disponibilidad durante la noche y la madrugada. “Esperamos una solución favorable y definitiva a las solicitudes cursadas”, pronunciaron.