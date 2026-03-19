Imágenes exclusivas de cómo va a quedar la impactante YPF que levantan sobre la A012

En julio va a hacer un año que la firma Regina Hermanos comenzó las obras de lo que será la tercera YPF más grande de la provincia ubicada sobre la ruta A012 a 500 metros de las vías en Roldán, un lugar estratégico por el permanente tránsito vehicular y de camiones. Desde ese momento los trabajos no se detuvieron un instante y, en diálogo con El Roldanense, Federico Regina estimó para el segundo semestre de 2027 la inauguración.

Es que la obra es realmente fastuosa e implica un trabajo de ingeniería único para montar una estación de servicios modelo sobre un terreno de 20.000 m2, la cual brindará mucho más que sólo el servicio de carga de combustible.

La estación tendrá en el ingreso un edificio principal donde va a estar ubicado el Full y los surtidores para vehículos livianos, en tanto que la parte trasera estará destinada al sector de vehículos pesados, con vestuarios, duchas, comedor, donde los choferes puedan pasar de un día para el otro si necesitan pernoctar.

En cuanto a los surtidores, habrá de combustibles líquidos, así como también GNC e incluso para vehículos eléctricos.

El espacio Full incluirá -tal como lo tiene incorporado la estación ubicada sobre Avenida Fuerza Aérea en Funes- un sector coworking, un cajero automático y juegos para chicos.

Desde la firma también destacan que la apertura de la estación tendrá impacto directo en el empleo de la ciudad ya que proyectan incorporar 40 trabajadores para los servicios esenciales, y todos ellos deberán ser de la ciudad o localidades aledañas.

Algunas imágenes de como avanza la obra: