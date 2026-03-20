Traferri pidió que se cubra la vacante en el Juzgado de Familia de San Lorenzo
El senador provincial solicitó que el Ejecutivo y el Poder Judicial designen a la brevedad un nuevo juez o jueza en el Distrito Judicial Nº 12 para reemplazar al jubilado Marcelo Escola.
El senador provincial Armando Traferri presentó ante la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con el Poder Judicial, arbitre las medidas necesarias para cubrir el cargo vacante de juez o jueza del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia del Distrito Judicial Nº 12, con asiento en la ciudad de San Lorenzo.
La vacante se produjo a raíz de la jubilación de Marcelo Escola, quien se desempeñó durante catorce años al frente de ese juzgado, interviniendo en causas de alta complejidad y sensibilidad social: conflictos familiares, regímenes de comunicación, cuotas alimentarias, responsabilidad parental y protección de niños, niñas y adolescentes.
En los fundamentos del proyecto, Traferri advirtió que la falta de cobertura del cargo puede generar demoras en la tramitación de causas que, por su naturaleza, exigen respuestas rápidas y eficaces por parte del Estado. Al respecto, el legislador subrayó que el Cordón Industrial es una de las zonas de mayor crecimiento demográfico y productivo del sur provincial, lo que ha derivado en una demanda creciente de servicios judiciales en el ámbito del derecho de familia.
«Garantizar un servicio de justicia cercano, ágil y eficiente es una responsabilidad indelegable del Estado y resulta fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones», señaló el legislador sanlorencino al presentar la iniciativa.