Arsenal enterrado en Roldán: sospechan que las armas eran parte de un plan narco para atentar contra el gobernador Pullaro

La principal sospecha que maneja el gobierno de Santa Fe es que un arsenal –fusiles Colt 5.56 mm y Norinco (similares a la AK47)- que estaba oculto entro de tambores de plástico y cubiertos por una loza en Roldán, eran para atentar contra el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, que hizo cambios y reforzó su custodia y medidas de seguridad. La información con la que cuenta el gobierno, que proviene de tres fuentes distintas, es que ese poder de fuego podría atravesar un vehículo blindado.

Una de las hipótesis que se manejan es que esos fusiles podrían provenir de Bolivia, donde algunas fuentes indican que se podría refugiar Matías Gazzani, el líder del grupo narco Los Menores. Altas fuentes del gobierno de Santa Fe advirtieron que estas maniobras que tramaría la banda, que es la que hoy reemplazó en su poder territorial a Los Monos, para generar un hecho de extrema conmoción está vinculado a que en octubre de este año está previsto que se termine la cárcel, que el gobierno rotuló como El Infierno.

El hallazgo de las armas conduce a este grupo criminal por una razón concreta, más allá de la información de inteligencia con la que cuenta el gobierno. Cuando el 4 de marzo pasado, agentes de la TOE y de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) acababan de encontrar un arsenal escondido en tambores de plástico dentro de un pozo en un terreno en Roldán, se toparon con otra sorpresa. Frente al portón paró una camioneta Amarok, donde iban dos personas.

Querían saber qué estaban haciendo en esa propiedad. Como los agentes estaban con ropa de civil y habían llegado hasta allí en autos no identificados, pensaron que estaban robando el arsenal. Eso es lo que dedujeron los investigadores que estaban ese día en la ciudad. Al identificar a quienes iban en la camioneta, confirmaron que el rastro de las armas escondidas conducía a Los Menores, una de las principales organizaciones narco de Rosario, en plena expansión.

El jueves de la semana pasada, el fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35, quienes aparecieron esa tarde del 4 de marzo en Roldán. Fue una detención casi de casualidad, porque los agentes no los buscaban, sino que ellos aparecieron en el terreno. La propiedad donde fue encontrado el arsenal está vinculada a Enzo Benítez, conocido como Gordo Enzo, quien actualmente tiene pedido de captura.

Fuente: Aire de Santa Fe