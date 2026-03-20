Oooaa activado: Estancia Damfield recibe a «Un Poco de Ruido» en una noche que promete ser única

La escena musical suma un nuevo hito en la región: Un Poco de Ruido, el stream musical del momento, llega a Damfield con un evento exclusivo pensado especialmente para su comunidad.

La propuesta invita a vivir una experiencia en vivo en un entorno único, donde la música, el encuentro y la energía de la comunidad serán protagonistas. Jugadores, familias y amigos que forman parte del ecosistema Damfield se reunirán para compartir una noche diferente en la estancia.

El evento se realizará el sábado 11 de abril a partir de las 19 horas, y promete una experiencia diferente, con invitados sorpresa en una noche que se anticipa como inigualable. Como en cada uno de sus eventos, Damfield apuesta a experiencias que son un éxito, con DJ en vivo, propuestas gastronómicas y distintos atractivos para disfrutar durante toda la jornada.

En esta ocasión, están invitados los clientes de El Casco Bar, jugadores de la Copa Pymes, socios del gimnasio Sport Club y participantes de academias deportivas y eventos. Todos aquellos que hayan participado de alguna actividad en Damfield ya cuentan con su invitación enviada por email, con beneficios exclusivos para acceder al evento.

Damfield se posiciona como una estancia multipropósito, que integra actividades deportivas, recreativas, educativas y sociales para toda la familia, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad.