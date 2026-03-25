Tratamiento de adicciones y contención: Roldán inaugura su segunda sede del programa Acompañarte

En un paso estratégico para el fortalecimiento de las políticas de cuidado, la Municipalidad de Roldán y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe inaugurarán este jueves 26 de marzo el 2° Dispositivo Regional de Prevención y Acompañamiento en Adicciones, en la Ciudad. El acto oficial se llevará a cabo a las 18:00 horas en la sede de institución ubicada en calle Sarmiento 1145.

Este nuevo espacio surge de un trabajo articulado entre el municipio, la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) del Gobierno Provincial. Bajo el marco del Programa «Acompañarte», el dispositivo está diseñado específicamente para brindar contención, asistencia y herramientas de prevención a niños, niñas y adolescentes de toda la región.

La puesta en marcha de esta institución reafirma el compromiso de la gestión local y provincial en el despliegue de políticas públicas de cercanía. El objetivo central es ofrecer un abordaje integral y territorial que contemple las particularidades de las infancias y juventudes, brindando un espacio de referencia profesional para las familias roldanenses y de localidades vecinas.

Desde el Ejecutivo municipal y las autoridades provinciales destacaron que la lucha contra las adicciones requiere de una red comunitaria sólida. Por este motivo, se invita a representantes de instituciones intermedias y a la comunidad en general a participar de la apertura de este centro, que se convertirá en un pilar fundamental para la integración social en la zona.