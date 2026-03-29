Drones, allanamientos y una investigación que terminó con el hallazgo de un cadáver en Roldán

José Omar Rendón Ramírez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la tarde de este domingo en un descampado de Roldán, estaba siendo intensamente buscado desde el pasado jueves. El fiscal de San Lorenzo, Carlos Ortigoza, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia que determinará la mecánica del fallecimiento.

En tanto, por el homicidio hay dos personas detenidas. Es que la investigación dio un vuelco fundamental entre la noche del sábado y la madrugada del domingo cuando efectivos de la PDI y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) irrumpieron en una vivienda de calle Echeverría al 100, en la ciudad de San Lorenzo.

En dicho domicilio, los peritos realizaron pruebas de luminol, las cuales arrojaron resultados positivos para el hallazgo de rastros biológicos. Como resultado del operativo, se procedió a la detención de Ezequiel R. (32 años) y al secuestro de su automóvil, un Chevrolet Astra, además de dispositivos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Durante la mañana de este domingo, las fuerzas de seguridad habían reforzado la búsqueda de Rendón con patrullajes terrestres intensivos y sobrevuelos de drones en la región.

Mientras se desarrollaban estas tareas, se produjo la segunda detención vinculada al crimen. Una mujer identificada como Agustina E., sobre quien pesaba una orden de captura emitida por el fiscal Ortigoza, se presentó espontáneamente en sede policial y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

José Omar Rendón Ramírez había sido visto por última vez el pasado jueves, lo que dio inicio a una denuncia por paradero y una movilización de familiares y fuerzas de seguridad en todo el departamento San Lorenzo.