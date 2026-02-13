Astronomía roldanense: logró captar con su telescopio uno de los agujeros negros más buscados de la Vía Láctea

Desde su casa en barrio El Charquito, el joven roldanense Agustín Monteodorisio logró captar uno de los agujeros negros más renombrados de la Vía Láctea. Lo hizo mediante su telescopio reflector newtoniano y su cámara Canon EOS T100 Rebel, herramientas con las que ya había tomado imágenes que fueron destacadas por una agencia europea. En diálogo con El Roldanense, contó cómo lo hizo y transmitió su orgullo por haberlo detectado.

“Hice el registro de un agujero negro súper masivo, llamado también 618. Tiene tanta fuerza de gravedad que incluso puede atrapar la luz. También posee un lugar llamado ‘horizonte de eventos’; una vez que ese espacio te atrapa, ya no podes salir, te absorbe”, describió Agustín, aficionado desde hace tiempo a la astrofotografía. “Es uno de los objetos más aterradores de la Vía Láctea, que tiene uno en su centro llamado Sagitario A”, profundizó.

Agustín compartió la imagen que tomó del agujero y explicó de qué forma la tomó. “Mi telescopio funciona a través de espejos primarios y secundarios que reflejan la luz, y esta sale por el porta ocular. Colocas la cámara y podes sacar la imagen”, señaló. “Estamos hablando de uno de los agujeros negros más grandes. A nivel astronómico, poder registrarlo fue una satisfacción enorme en lo personal. Me encantó, se trata de uno de los objetos más comentados en el ambiente”, celebró.