San Jerónimo: la comuna destina 131 millones de pesos a la repavimentación de avenida de las Américas

La comuna de San Jerónimo arranca una nueva etapa del plan de desarrollo urbano que viene ejecutando desde 2018, y en los primeros meses del año avanzará con la repavimentación de tres cuadras en Avenida de las Américas, entre Estrasburgo y Lisboa.

«Seguimos adelante con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos, continuando el plan de obras iniciado en 2018, y que hoy nos permite ver los avances en infraestructura, como entubamientos, cloacas, pavimento, iluminación, espacios públicos, entre otros», comentó la presidente comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna indicaron que el proyecto para la repavimentación de estas cuadras se realiza con fondos provinciales, sin costo para el vecino, tras las gestiones realizadas oportunamente por la presidente comunal a principios de año en la Secretaría de Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno.

Con una gestión profesional y transparente, la comuna de San Jerónimo Sud continúa invirtiendo el dinero de los vecinos en beneficio de los vecinos.

San Jerónimo realizó su tradicional PicNic Retro Nocturno

El predio del ferrocarril de la localidad de San Jerónimo Sud se volvió retro para recibir una noche distinta, con música, buffet, feria de emprendedores, y el mejor ambiente para que con amigos y familias todos pasen un buen momento.

«Los renovados espacios verdes del ferrocarril vuelven a ser el lugar de encuentro de los vecinos de nuestro pueblo y de la región, el verano se disfruta en San Jerónimo Sud», contó Olmos.

Esta cuarta edición del ya tradicional PicNic Retro Nocturno contó con la presencia Edgardo Mancinelli, reconocido DJ de la zona, y la actuación de Fede Pessina y Sebastián Díaz.

Los niños de la Escuela de Verano visitaron el acuario

La comuna de San Jerónimo Sud lleva adelante la Escuela de Verano junto al gobierno provincial, y esta semana los niños que asisten a la misma pudieron disfrutar de un viaje educativo a la ciudad de Rosario en donde conocieron el acuario.

Este espacio propone una experiencia inmersiva en la biodiversidad del Delta, combinando un Jardín Botánico Autóctono con más de 100 especies nativas, un Centro Científico con un laboratorio de biotecnología visible, y una Sala de Acuarios con más de 1000 ejemplares de unas 100 especies del río Paraná, incluyendo juegos interactivos y códigos QR para aprender, siendo un lugar didáctico y accesible.

«Las vacaciones de verano son para jugar, divertirse y, por supuesto, para seguir aprendiendo», describió Olmos.

Libre y gratuita, la Escuela de Verano sigue brindando experiencias inolvidables para que los más chicos disfruten el verano al alcance de todos.