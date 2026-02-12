Roldán: una oportunidad para hacer una declaración de amor distinta en San Valentín
Este sábado 14 de febrero se hará una feria especial desde las 20hs en el Paseo de la Estación entre Oroño y Amenábar y vos podés sorprender a quien quieras. En la nota, cómo anotarte.
Este sábado 14 de febrero, día de San Valentín, habrá una edición especial en el Paseo de las Ferias (playón, entre Oroño y Amenábar), donde se concentrará una feria de artesanos y emprendedores pero además se conjugará con juegos y actividades lúdicas para las parejas que se acerquen, así como también banda en vivo y música romántica para amenizar el atardecer y la noche de un día especial.
También, se está organizando una movida especial en el marco de la cual vas a poder ser uno de los que sorprenda a su amor con una propuesta diferente. ¿Querés saber más de qué se trata? Completá el formulario haciendo clic acá y enterate.