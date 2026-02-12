Conmovedor pedido de justicia de la familia de Maicol tras la brutal agresión del sábado por la noche

A través de una carta publicada en su cuenta de Facebook, la madre de Maicol, el joven agredido en la brutal pelea del sábado, hizo un pedido de justicia y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias. “Este grupo de personas atacaron a mi hijo y sus amigos intentando terminar con sus vidas”, posteó.

“Maicol solo había ido a comprar algo para luego sentarse en un banco de la plaza con su primo y su amigo. En ese trayecto se cruzaron con tres chicos. Uno lo saludó y otro, sin motivo, lo empujó para provocarlo”, relató la mamá. “Mi hijo decidió ignorar la provocación. Pero eso no fue suficiente. Este grupo de personas, lejos de calmarse, volvieron acompañados de más chicos y los atacaron de manera salvaje”, dio su versión de los hechos.

Según explicó en el posteo, Maicol quedó tendido en el piso y, minutos más tarde, recibió la atención de Ignacio, un militar de civil que pasaba por el lugar y lo trasladó al hospital. “Él evitó que mi hijo se ahogara en su propia sangre”, describió. Desde el SAMCO, el joven herido fue trasladado al Sanatorio de la Mujer, donde fue operado en un par de oportunidades.

“¿Por qué hago esto público? Porque quiero conciencia. Hoy fue mi hijo y gracias a Dios lo tengo conmigo, pero mañana puede ser el hijo de cualquiera”, escribió. “Ver los videos del ataque nos destruye como familia. Pido que nos sigan acompañando, confío en que las autoridades van a investigar cada detalle. No voy a bajar los brazos ni un solo segundo, que caiga todo el peso de la justicia sobre los responsables “, pidió.