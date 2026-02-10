Caso Molina: la Justicia podría demorar entre dos o tres años para llevar a los acusados a juicio

El lunes 8 de febrero se realizó la última audiencia por el caso Marcelo Molina, el roldanense asesinado a comienzos de 2025. La misma se hizo de forma online, duró poco menos de diez minutos y arrojó una conclusión contundente: luego de la presentación de pruebas y el peritaje de celulares, queda esperar la realización del juicio, que aún no tiene fecha.

“Nos dijeron que el juicio podría tardar en realizarse, de aquí a dos o tres años, porque hay otras causas antes”, contó a El Roldanense la sobrina de Molina, quien declaró en la penúltima audiencia y aseguró haber visto a los imputados entrar a la casa de Marcelo y salir con su camioneta Saveiro. También dio su versión de los hechos una vecina que los habría observado llevándose elementos del hogar.

La fiscal que lleva adelante la causa es la misma que llevó a prisión a los implicados por el crimen del gendarme Gustavo Elorrieta, también acaecido en Roldán. “Todos esperábamos que el juicio fuera este año, pero la justicia es muy lenta. Hay 31 testigos, y se entiende que todos van a ser citados para ese día”, profundizó. El juicio, según les explicaron, tendría una duración de seis días.

Entre los testigos figuran familiares y conocidos de Marcelo, vecinos y tanto el dueño como el sereno de la fábrica de Funes donde incineraron y descartaron el cuerpo. Desde la investigación contaron a la familia que los tres imputados, quienes continuarán en prisión hasta el proceso final, eliminaron todos los mensajes de sus celulares entre el 3 y el 7 de enero de 2025. “Ellos no presentaron testigos y tampoco se opusieron a nada hasta el momento”, describió la sobrina de Molina.