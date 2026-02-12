Pollada solidaria: juntan fondos para que un niño roldanense de nueve años pueda realizarse estudios médicos

Con el objetivo de juntar los fondos para que su hijo pueda acceder a una serie de estudios médicos, una familia roldanense comenzó una movida solidaria que les permita reunir los fondos necesarios. Este sábado al mediodía harán una pollada en barrio América, por calle Lamadrid al 432, y todos los fondos que ingresen estarán destinados a la causa de Benicio. El niño, de nueve años, padece sarcoidosis, afección que produce acumulaciones de células en el sistema inmunitario y genera granulomas en diferentes partes del cuerpo.

“En diciembre de 2024, Beni comenzó a tener mucho dolor de cabeza. Acudimos al oftalmólogo y, al principio, nos dijeron que podía ser cataratas o algo en la retina del ojo. Nos derivaron a un especialista en retina y allí nos marcaron que tenía uveítis bilateral”, contó su madre en diálogo con El Roldanense. “Eso le podía causar varias enfermedades, de hecho le hicieron muchísimos análisis y estudios hasta que llegaron al diagnóstico de sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria que le causa la uveítis”, describió.

Benicio empezó con la medicación, metotrexato con corticoides, y la mantuvo durante un año. Sin embargo, los especialistas explicaron que probablemente deban cambiarla por una más fuerte para que la enfermedad no siga avanzando. “En este mes tiene que realizarse entre siete y ocho estudios que la obra social no cubre y tienen un valor de $80.000 a $100.000 cada uno. Es mucho dinero, más los 40 o 50 tramos que nos piden. Por eso decidimos hacer esta movida, todo el dinero recaudado será para sus estudios médicos y consultas”, profundizó la madre.

Cada pollo tiene un valor de $23.000 y la familia ya está tomando pedidos. Los interesados en colaborar pueden hacerlo contactando a la familia al número 3412296261.