La familia Roccuzzo se expande sobre ruta 9 a metros de Roldán con un mega desarrollo inmobiliario

Tras la resonante apertura de Mostaza, la ruta 9 confirma su consolidación como eje de desarrollo y crecimiento a nivel regional con el desembarco del nuevo proyecto liderado por Jorge Roccuzzo, padre de Antonela y suegro de Lionel Messi. El empresario adquirió un espacio de 7.000 metros cuadrados en ruta 9 y Almafuerte, a metros de Roldán.

Según publicó el portal El Occidental, en el terreno ya se observan movimientos y relevamientos de suelo, en tanto se aguarda por los detalles del mega desarrollo inmobiliario que la familia Roccuzzo tiene en mente. Cabe destacar que, de esta manera, la traza nacional recupera el protagonismo y vuelve al centro de la escena, con diferentes inversiones que ya hacen pie.

El emprendimiento de la familia política de Messi contempla salud, comercio y educación. Las primeras versiones apuntan a que allí habría locales comerciales al frente de la ruta para capturar el tráfico diario, una clínica de rehabilitación médica a gran escala y una nueva sede de la escuela Montessori Cocoon, que ya opera en el lugar.

Tiempo atrás, Antonella Roccuzzo visitó el establecimiento Montessori en el mismo lugar. La institución trabaja hasta el momento con el nivel inicial y, a través del nuevo desarrollo, apuntaría a expandirse al nivel primario.