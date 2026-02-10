Mil maneras de morir: dos amigos se prendieron fuego al hacer un asado en Funes

Una situación insólita tuvo lugar en una casa particular cercana al country profesional de Funes por ruta 9, a metros del ingreso a Roldán. Dos amigos de aproximadamente 30 años se prendieron fuego al hacer un asado.

Ocurrió cuando uno de ellos arrojó un bidón con cinco litros de alcohol. “El otro quiso auxiliar y los dos quedaron envueltos en llamas”, relató Daniel Centurión, de Protección Civil de Funes, al medio Cadena 3.

Ambos corrieron y se tiraron a la pileta, hasta que llegó la ambulancia. “Habían puesto el carbón y un papel para iniciar el fuego. Ellos reconocen que no se dieron cuenta de lo que hicieron, quizá por distracción”, describió Centurión.

Según relató el funcionario, el agua de la pileta les hizo bajar la temperatura y que no se contaminen las heridas. Uno de ellos continúa internado.